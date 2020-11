Abramo difende la città sul Corsera: «Catanzaro brutta? No, è un posto bellissimo dove vivere»

«Catanzaro brutta? No, è un posto bellissimo dove vivere», il sindaco Sergio Abramo lo dice forte e chiaro. Intervistato dal Corriere della Sera https://www.corriere.it/cronache/20_novembre_18/catanzaro-brutta-no-posto-bellissimo-dove-vivere-627a0090-29b3-11eb-884f-3aae855c458a.shtml difende a spada tratta il capoluogo e le sue bellezze puntando il dito, senza se e senza ma, contro il governo. «Il Governo ha fatto una brutta figura. Bisogna mettersi in testa che un esperto di sanità non è per forza uno che capisce di contabilità». Un concetto che il primo cittadino ribadisce, anche, in collegamento con Rai news 24.