Bagetta: “Cotticelli da Gratteri ha insinuato non accusato, perchè non c’è nulla da accusare”

di Nicola Bagetta*

Resto basito dal fatto che ancora qualcuno dia spazio ad un suicida che si è, consapevolmente, impiccato tre volte. Chiedo scusa per il mio rancore nei confronti di questo personaggio, ma ho mille motivi per averne. Andiamo per gradi e consentitemi di esplicitare il perché ho scritto che questo soggetto si è impiccato tre volte e continua a portarsi dietro la corda.

Perchè Cotticelli da generale ha accettato l’incarico?

La prima volta che si è impiccato lo ha fatto quando ha accettato l’ incarico di Commissario. Un Generale dei Carabinieri dovrebbe essere in grado di capire che la Sanità calabrese è un problema che può essere affrontato da persone competenti e (come sollecita la Crocco) preparate.

Le gaffe di Cotticelli su Rai Tre e La7

La seconda volta che si è impiccato la corda gliela ha offerta Molino. Non gli è bastato. Per cercare di togliersi il nodo scorsoio dal collo si è rivolto a Giletti con i pietosi risultati che tutti abbiamo avuto modo di vedere ed è la:

Per discolparsi ha accusato Zuccatelli

Terza impiccagione. Figura meschina perché, per discolparsi ha cercato di insinuare il dubbio che Zuccatelli gli avesse teso un agguato o che qualcuno gli avesse fatto una….” magaria”.

Comportamento da miserabile stigmatizzato dalla sua socia (che tra l’ altro resta ancora la e non sente il bisogno di uscire da una delle porte di servizio e correa perché non ha sentito il dovere di denunciare l’ inconsistenza del suo capo) che l’ ho ha trattato come Gaudio(incredibile a dirsi) è stato trattato, ed ha trattato tutti noi “ca…tanzaresi” da sua moglie.

Cotticelli da Gratteri ha insinuato ma non accusato

Ma Cotticelli non si arrende. Va da Gratteri. Insinua di aver avuto intorno a sé un’ aura di ostilità: insinua ma, badate bene, non accusa. E perché non accusa? Semplice: non ha nessuno da accusare. Tutto quello che ha fatto (o NON fatto), lo ha fatto da solo.

Il reparto di ginecologia di Soverato chiuso il due agosto 2019, il mese successivo licenziato il personale del reparto di ginecologia di Catanzaro

Consentitemi di raccontarvi la mia esperienza personale e capirete, infine, di chi sto parlando.

Il due agosto 2019 è stato firmato il decreto di chiusura della Sezione di Ostetricia dell’ Ospedale di Soverato. A quel tempo io ero il Primario ff della Divisione ospedaliera di Ginecologia ed Ostetricia del Pugliese. Mi aspettavo, visto che le 300 donne che mediamente partorivano a Soverato sarebbero naturalmente arrivate nel mio Reparto, che contestualmente mi fosse assegnato qualche medico, qualche Ostetrica, qualche Infermiera od OSS trasferita da Soverato. Le cose non sono andate così. Il tre settembre 2019 Delibera di licenziamento per 2 mie Ostetriche e 3 miei OSS. Risultato: richiedo il mio collocamento in pensione e questo grazie ad un….impiccato

*Già primario ff di Ginecologia ed Ostetricia del Pugliese-Ciaccio