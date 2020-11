Consiglio provinciale, approvata la variazione al bilancio 2020/2022

Il Consiglio provinciale, presieduto dal presidente Sergio Abramo, presenti i consiglieri Antonio Montuoro, Baldassarre Arena, Filippo Mancuso, Luigi Levato, Giuseppe Pisano, Nicola Azzarito Cannella, Gregorio Gallello, ha deliberato i quattordici punti all’ordine del giorno.

Via libera al bilancio di previsione 2020 – con applicazione della quota avanzo di amministrazione 2019 – e alla proposta di variazione al bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2020, che prevede la riduzione di entrate e spese correnti per lo stesso importo.

Ratificata la delibera del Presidente n. 205 del 21 settembre 2020 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020/2022 – Variazione d’urgenza, assunti i poteri del Consiglio provinciale (ex art. 175, c. 4 tuel) – Variazione piano delle opere pubbliche”.

Ok all’approvazione, così come dispone l’articolo 210 del D.Lgs 267 2000, del regolamento di contabilità dell’Ente e dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021/31.12.2023. Tale affidamento avverrà previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica. Approvata anche la proposta di variazione al bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2020, che prevede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione mediante l’utilizzo di quote accantonate del risultato di amministrazione per euro 967.344,88. Nella delibera, a firma del dirigente Salvatore Saraceno, è specificato che vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2020/2022 e i relativi allegati.

Il Consiglio, con richiesta del Presidente e dei consiglieri, ha rinviato la deliberazione della pratica di riconoscimento, a favore dei locatari di immobili di proprietà della Amministrazione provinciale, delle quattro mensilità senza il pagamento del dovuto canone contrattuale per il periodo temporale decorrente dal gennaio 2020 al dicembre 2020, per maggiori chiarimenti tecnici.

Il Consiglio ha dato l’ok al Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022, che ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale. Il DUP, per il periodo 2020/2022, sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione provinciale – amministrazione trasparente, sezione bilanci – e, qualora dovessero intervenire modifiche negli atti di programmazione, il DUP sarà sottoposto all’aggiornamento del Consiglio provinciale.

E’ stata accolta, inoltre, la proposta del Consiglio comunale di Gasperina relativa alla declassificazione di un tratto della strada provinciale SP n. 121 “Natolo-Madonna dei termini” e di un tratto della SP 123 Montauro-Gasperina. Nella delibera è precisato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’ Ente .