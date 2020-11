La FP CGIL Area Vasta dà il benvenuto ai nuovi magistrati

“Siamo particolarmente soddisfatti che la giustizia catanzarese, con l’arrivo di 15 nuovi magistrati, si sia rafforzata. Ribadiamo con forza e determinazione il nostro ringraziamento a tutti i magistrati calabresi unitamente alle forze dell’ordine per l’ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni. Inoltre, siamo dell’avviso che la giustizia per poter andare avanti ha l’immediata necessità di un’ulteriore piano di assunzione dei lavoratori. Ci riteniamo soddisfatti degli oltre 4000 nuovi assistenti giudiziari e mentre aspettiamo la riqualificazione all’area successiva dei lavoratori storici effettivi, non possiamo che evidenziare la necessità di ulteriori figure di Area I e Area II”. A dirlo è Francesco Grillo, segretario Generale FP Area Vasta CZ KR VV, Sergio Rotella FP CGIL Area Vasta CZ KR VV coordinatore Giustizia e Ministeri.

“L’innovazione tecnologica i processi telematici, l’eliminazione del cartaceo ormai obsoleto, richiedono nuove risorse e assunzioni prima possibile attraverso le procedure in corso dei bandi non solo dei 616 Operatori a tempo indeterminato attraverso i CPI, ma bisogna velocizzare le procedure che dovranno portare a 2204 assunzioni a tempo determinato che dovranno rappresentare solo l’inizio nel settore più importante dopo la sanità”, continuano Grillo e Rotella.

“La FP CGIL Area Vasta CZ KR VV è dell’avviso che solo attraverso nuove assunzioni si potrà smaltire l’arretrato causato anche dall’emergenza straordinaria per il COVID-19, che dovranno sostituire i dipendenti in pensione e garantire alla giustizia attraverso i magistrati il proseguo dei processi e maxiprocessi”, concludono Grillo e Rotella.