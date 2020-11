Minoranza al Comune di Cropani chiede slittamento pagamento tributi

L’emergenza sanitaria non cammina mai da sola e sovente porta con se anche la crisi economica: è il momento di procrastinare il pagamento dei tributi.

E’ l’esplicita proposta del gruppo consiliare di opposizione “Cropani bene comune” che, nei giorni scorsi, ha chiesto all’Amministrazione comunale cropanese, primo cittadino Raffaele Mercurio, “la sospensione dei tributi e la rimodulazione delle scadenze”.

Motivazione: il difficile momento economico e sanitario che stanno vivendo i cittadini cropanesi per via della pandemia.

Vale per Cropani, vale per tutti: il distanziamento sociale e le serrande abbassate di molti esercizi ha messo in crisi soprattutto il lavoro autonomo.