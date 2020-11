Provincia, consegnati i lavori sulla Sp 149 e Sspp 15 e 11

Di seguito la dichiarazione dei consigliere provinciali Giuseppe Pisano e Fernando Sinopoli, delegati alla Viabilità e Lavori pubblici rispettivamente del Catanzarese e Presila e del Lametino e Basso Ionio:

“Continuano i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali da parte dell’Amministrazione provinciale, guidata dal presidente Sergio Abramo. Si mette in campo ancora una volta un’azione mirata al risanamento e alla messa in sicurezza di due importanti arterie: la SP 149 ed SS.PP 15-11. Il tratto SS. PP. 15-11 unisce e assicura i collegamenti con l’entroterra della Presila, ricadendo nei Comuni di Zagarise, Simeri Crichi e Soveria Simeri, risultando quindi importante per tutta la sicurezza veicolare del tratto e per la viabilità di tutta la zona. Questi lavori risultano urgenti e importanti per evitare situazioni di pericolo e per garantire sempre maggiore sicurezza.

L’Amministrazione provinciale continua il suo lavoro incessante lungo le strade di competenza per rispondere a tutte le criticità presenti. Sono stati stanziati circa 500 mila euro con previsioni progettuali riguardanti un insieme sistematico di interventi urgenti. Si interverrà sulla sistemazione del piano stradale, delle scarpate e delle opere complementari annesse che risultano danneggiate dagli eventi alluvionali. Saranno realizzati un tratto di marciapiede per la messa in sicurezza dei pedoni, guardrails nei tratti sprovvisti ed è previsto il rifacimento dei cassonetti stradali e della segnaletica orizzontale, verticale e marginale. Nonostante il periodo di forte crisi economica, l’Amministrazione provinciale mette in campo un nuovo tassello sulla sicurezza stradale”.