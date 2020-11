Farmabusiness, in manette anche i responsabili dell’estorsione alla ditta Procopio costruzioni

Ci sono anche le estorsioni tra i reati contestati ad alcuni degli indagati nell’operazione Farmabusiness, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia guidata dal Procuratore Capo Nicola Gratteri. Come quella alla ditta Procopio costruzioni, perpetrata in pieno centro e per la quale sono indagati Vincenzo Opipari, Domenico Scozzafava, che apparentemente conduceva una vita normale con un lavoro da tecnico impiantistico, e Maurizio Sabato alias ‘U cavaleri, già coinvolto con il clan dei gaglianesi, difeso dagli avvocati Enzo e Davide De Caro.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre avrebbero agito in concorso, per costringere i Procopio a consegnare una somma di denaro a titolo estorsivo, lasciando davanti la sede dell’azienda una bottiglia incendiaria con dei fiammiferi.