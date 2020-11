Perché fumare la sigaretta elettronica è meno dannosa della sigaretta tradizionale

In Italia, circa 900 mila persone tradiscono la classica sigaretta con la celebre e-cig. Questo dispositivo elettronico, nato per aiutare a smettere di fumare, è infatti una valida e più sana alternativa alla tradizionale sigaretta che, come ormai risaputo, arreca gravissimi danni alla salute; l’aumento del rischio cardiovascolare, lo sviluppo di neoplasie e l’invecchiamento precoce sono solo alcuni dei disturbi causati dal fumo. Questa breve guida vuole, dunque, accompagnarti alla scoperta del mondo delle e-cig soffermandosi in modo particolare su vantaggi e benefici per la salute derivanti da un uso accorto della sigaretta elettronica e dei suoi liquidi.

I vantaggi della sigaretta elettronica

La sigaretta elettronica possiede alcuni importanti e non trascurabili vantaggi. Ecco, un assaggio dei principali.

Eliminazione delle sostanze tossiche: la sigaretta tradizionale favorisce l’inalazione e l’assorbimento di più di 4000 sostanze nocive per l’organismo derivanti dalla combustione del tabacco. La sigaretta elettronica consente, invece, di eliminare in un colpo solo monossido di carbonio (responsabile di invecchiamento precoce, scarso rendimento muscolare e minore ossigenazione del sangue), catrame (causa denti gialli e può provocare diverse neoplasie), cadmio (danneggia reni e rivestimenti vasi sanguigni), cromo (elemento cancerogeno) e cianuro di idrogeno (arreca danni a vasi sanguigni e muscolo cardiaco).

Riduzione e successiva possibile eliminazione della quantità di nicotina: le e-cig consentono di ridurre, anche in modo graduale, la percentuale di nicotina in modo tale da arrivare, se l’utilizzatore lo desidera, a svapare in sua completa assenza.

Addio al fumo passivo: le sigarette elettroniche non generano, al contrario delle tradizionali, il tanto dannoso fumo passivo. La concentrazione di particelle, in uno spazio chiuso, quando si fuma o si svapa è identica, ma ciò che cambia è il loro tempo di permanenza nell’aria. Quest’ultima ritorna, difatti, quasi immediatamente pulita quando si svapa, mentre le tempistiche si dilatano arrivando a sfiorare i 45 minuti quando si fuma in un locale chiuso la sigaretta tradizionale.

I principali benefici della sigaretta elettronica

L’uso attento della sigaretta elettronica può apportare un lungo elenco di benefici a corpo e salute; vediamo ora in breve quali sono i principali.

Miglioramento della salute polmonare

I vapori emessi dal dispositivo non irritano i polmoni poiché derivano da liquidi a base acquosa. I fumatori possono così percepire un beneficio quasi immediato perché il vapore rilasciato pulisce le vie respiratorie favorendo l’eliminazione di catarro e muco. La sigaretta elettronica migliora dunque, in ultima analisi, la salute polmonare in una percentuale compresa tra il 25 e il 75% con conseguente rapido recupero della capacità polmonare e riduzione degli attacchi d’asma derivanti dal fumo di sigaretta.

Incremento della capacità respiratoria

L’inalazione del vapore prodotto dalla sigaretta elettronica non inficia la capacità respiratoria azzerando così il rischio di affanno e fiato corto. I fumatori di sigarette avvertono, invece, chiaramente e fin dall’inizio una certa difficoltà nel recuperarlo.

Recupero di gusto e olfatto

Il fumo di sigaretta mette a dura prova, nel corso del tempo, questi due sensi. Le cellule sensoriali di naso e lingua riportano, difatti, gravi danni a seguito dell’esposizione prolungata ai fumi caldi derivanti dalla combustione delle sigarette. La sigaretta elettronica favorisce, invece, il recupero della sensibilità olfattiva e gustativa.

Ripresa delle attività sportive

Uno stile di vita dinamico è essenziale per il proprio benessere psicofisico, ma sport e sigarette sono notoriamente incompatibili a causa del fiato corto e della compromissione della capacità respiratoria. La sigaretta elettronica favorisce, al contrario, un rapido recupero della salute polmonare e la conseguente ripresa dell’attività fisica.

Riduzione del rischio cardiovascolare

La sigaretta elettronica sembra avere, come confermano recenti studi in materia, ottimi effetti sulla riduzione in tempi brevi del rischio cardiovascolare e tale miglioramento pare essere più marcato in persone di sesso femminile. Al contrario, si registrano molti casi di infarto del miocardio in tutti coloro che fumano le sigarette tradizionali. La sigaretta elettronica aiuta, inoltre, i vasi sanguigni a guarire molto rapidamente (i primi effetti benefici arrivano dopo circa un mese).

La sigaretta elettronica presenta altri benefici e tra questi si ricordano:

denti bianchi e sorriso brillante;

pelle, unghie e capelli più sani;

riduzione del rischio di sviluppare alitosi.

Conclusioni

Il fumo di sigaretta, come riportato su ciascun pacchetto, nuoce gravemente alla salute favorendo l’insorgenza di affezioni cardiovascolari e lo sviluppo di neoplasie. Sempre più persone sono, dunque, alla ricerca di un modo per smettere e la sigaretta elettronica (e-cig) rappresenta per molti una valida e più salutare alternativa. Svapare, come confermano illustri professionisti del comparto sanitario, non è inoltre pericoloso e può essere anche gratificante. La sigaretta elettronica, oggetto di continui studi da parte della comunità scientifica, sembra infine apportare innumerevoli benefici al corpo e i primi sono visibili nell’arco di poche settimane quando si osserva un miglioramento della capacità respiratoria unitamente alla riduzione del senso di oppressione al petto. Seguono contenimento dell’irritazione bronchiale, recupero del fiato (si può finalmente tornare a praticare sport senza soffrire), riduzione di catarro ed espettorato e recupero di gusto e olfatto. L’e-cig rappresenta dunque, in ultima analisi, una forma più intelligente di fumo perché limita gli effetti indesiderati poco piacevoli associati alla sigaretta (ingiallimento dei denti, invecchiamento precoce, pelle poco luminosa, unghie e capelli rovinati) e riduce il rischio di malattie cardiovascolari (infarto del miocardio, ictus) e neoplasie (polmoni, gola).

