Sindaco Catanzaro Abramo: invito signora Gaudio in città

“Invito volentieri la signora Gaudio a Catanzaro, soprattutto per vedere qualche bella opera”. Lo ha detto il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, a proposito della moglie del commissario dimissionario Eugenio Gaudio, che avrebbe fatto un passo indietro proprio per l’indisponibilità della consorte a trasferirsi nella città calabrese. “La signora si riferiva alla sede della struttura commissariale che è a Catanzaro, certo non ha voluto fare un torto alla nostra bella città, che del resto non conosce”, ha dichiarato. (ANSA).