Allerta meteo di livello rosso prevista per domani. Attivato il Coc

La Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di domani sabato 21 novembre un avviso di allerta meteo di livello rosso, in previsione di precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, venti forti e mareggiate lungo le coste. Il sindaco Abramo ha attivato il COC, Centro operativo Comunale, per monitorare costantemente la situazione sul territorio e adottare ogni misura necessaria per affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela della pubblica incolumità.

Si raccomanda la cittadinanza a non muoversi se non strettamente necessario; a evitare i sottopassi; ad abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati; a non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi.