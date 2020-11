Commissario alla sanità, si delinea l’identikit di una donna calabrese stimata per il suo rigore

Al netto di tutto ciò che accade e che è accaduto il problema resta. A circa dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Calabria che prolunga il commissariamento della sanità, e a meno venti giorni da quando il Commissario avrebbe dovuto nominare i due reggenti per l’azienda sanitaria Pugliese e l’ azienda sanitaria MaterDomini, un commissario ancora non c’è.

Spunta un nome durante l’incontro tra i primi cittadini calabresi e il premier Conte e i sindaci mostrano gradimento

Se tutto andrà come deve andare, oggi potrebbe essere il giorno giusto. Le interlocuzioni non si sono fermate e neanche i ragionamenti. E, soprattutto dopo l’incontro dei sindaci della Calabria con il premier Conte, pare farsi largo l’ipotesi di una donna Calabrese, di cui ieri è stato fatto il nome per elogiarne le capacità amministrative, conosciuta in tutta la regione per origine e per incarichi ricoperti, che ha già mostrato qualità manageriali e direttive.

Una persona che ha sempre tenuto la barra diritta, assumendo anche decisioni importanti rispetto ad alcune amministrazioni. Ovviamente fino all’ufficialità è comprensibile il timore di fare nomi. Ma se discontinuità con la politica deve essere allora forse la via imboccata pare essere quella più corretta.