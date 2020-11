Consegnati i lavori di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria S.P. 49

“L’Amministrazione provinciale, guidata dal presidente Sergio Abramo, ha consegnato i lavori di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria S.P. 49, ricadente nel Comune di Caraffa. Gli interventi riguarderanno il risanamento del manto stradale, con installazione di barriere di sicurezza e riapertura della viabilità del tratto franato a causa di un fenomeno di dissesto. Il progetto mira anche alla regimentazione delle acque superficiali per far fronte al dissesto della sede stradale. Questi interventi garantiranno una più comoda fruizione della strada stessa e le barriere di sicurezza laterali ne assicureranno una maggiore sicurezza. L’Amministrazione provinciale fin da subito si è presa carico del problema avviando una serie di sopralluoghi tecnici per intervenire in maniera tempestiva e risolutiva, a testimonianza dell’attenzione costante da parte dell’Amministrazione guidata da Sergio Abramo nei riguardi delle criticità presenti nella viabilità stradale provinciale”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere provinciale Fernando Sinopoli, delegato alla Viabilità.

Erano presenti alla consegna dei lavori, oltre al consigliere provinciale Fernando Sinopoli, il sindaco di Caraffa, i dirigenti, i tecnici del settore e la ditta incaricata.