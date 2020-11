Droga nell’accappatoio, arresti convalidati e domiciliari per i due conviventi

Arresti convalidati e misura dei domiciliari per i due conviventi nella cui abitazione i poliziotti del Commissariato di Lido e della Squadra Volante della Questura di Catanzaro, a seguito di perquisizione domiciliare, avevano trovato un quantitativo di droga, parte della quale nascosta in un accappatoio da bagno, tale da far ritenere che i due fossero dediti allo spaccio. Per A. T, difesa da Alessia Mazza, il Pm aveva chiesto l’applicazione della misura cautelare dei domiciliari, per M.P, difeso da Antonio Ludovico, il pubblico ministero aveva chiesto la detenzione in carcere. Per entrambi è stata annunciata la richiesta di abbreviato.