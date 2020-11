Sanità in Calabria, oggi speciale Monitor alle 19. Ospite Sergio Abramo

Una puntata speciale di “Monitor”, oggi, alle ore 19, per discutere della questione sanità in Calabria dopo l’incontro di ieri dei sindaci calabresi con il presidente Conte e il ministro Speranza. Ma anche per analizzare la situazione venutasi a creare con l’operazione “Farmabussiness” che ha portato ai domiciliari il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini. Ospiti di Davide Lamanna, nello studio che presenta una nuova scenografia realizzata dal grafico Giovanni Audino, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e l’editorialista di Catanzaroinforma.it Raffaele Nisticò.

Come sempre la possibilità di intervenire in diretta tramite la pagina facebook del giornale moderata da Ugo Palmerino. La regia è affidata a Giuseppe Cristiano.