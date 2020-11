Stalking nei confronti della sua ex, polizia arresta un uomo

Nella giornata di ieri, 19 novembre, personale del Commissariato di Polizia di Catanzaro Lido ha sottoposto agli arresti domiciliari un uomo di 37 anni, T.G., indagato per atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Tale misura scaturisce dalla denuncia presentata il 18 agosto 2020 dalla donna, la quale, per le continue vessazioni subite, aveva interrotto la relazione.

Tale interruzione, tuttavia, non era stata accettata da T.G., che aveva iniziato a perseguitarla tramite messaggi denigratori, inviati a lei ed alle sue amiche più strette, inoltre, la seguiva dovunque andasse, con atteggiamenti offensivi e minacciosi rivolti, oltre che alla donna, anche nei confronti dei suoi familiari.

Tale condotta cagionava un perdurante e grave stato di ansia e di paura, poiché l’azione del suo ex compagno le impediva di rifarsi una vita, interferendo pesantemente nella sua sfera di relazioni, tra cui quella con un nuovo compagno, anche nei confronti del quale venivano attuate interferenze moleste, quali la presenza sotto la sua abitazione e reiterate telefonate al suo cellulare.

Considerata la gravità dei fatti esposti, i poliziotti del Commissariato di Polizia di Catanzaro Lido, avviavano immediate e approfondite indagini, che consentivano di riscontrare la veridicità delle dichiarazioni della denunciante, e deferivano l’uomo alla locale Procura della Repubblica, che richiedeva la misura cautelare, poi emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro e ieri eseguita.