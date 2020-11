Angeli senza tempo che donano sempre senza volere nulla in cambio

Ancora solidarietà, in questo marasma di corruzione umana e malaffare che offende nostro Signore e lede l’animo dell’onesto, per fortuna, esistono ancora persone davvero nobili e per bene, “Angeli senza tempo” che vagano sulla terra in sembianza umana e che donano sempre, senza volere nulla in cambio, solo per il piacere di aiutare quelle famiglie che sono in difficoltà a causa dell’ulteriore lockdown.

Per questi nobili Angeli di cuore, di azioni e di sentimenti “Laudato sii…nostro Signore.. e per questi buoni frutti della nostra amata terra di Calabria ed un grazie infinito a chi li ha a noi donati” .

Padre Fabio Fortunato