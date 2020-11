Catanzaro Game Contest: domenica finalissima con il Royal Live quiz

Ci siamo, mancano solo poche ore per scoprire i vincitori del Catanzaro Game Contest, il quiz del capoluogo calabrese, che in queste settimane ha registrato la partecipazione di numerosi concorrenti che si sono sfidati a colpi di cultura, storia, paesaggio, personaggi e tradizioni nei vari quiz.

Per domani, domenica 22 novembre, è stato fissato il Live Quiz Royal, al quale potranno partecipare tutti i concorrenti che si sono classificati tra le prime 20 posizioni in classifica, nei diversi live quiz di questi mesi.

Durante l’ultima sfida live si decreteranno i vincitori assoluti di questa prima divertente e partecipata edizione del gioco, ideato dalla Multimedia srl in collaborazione con l’assessorato al turismo del comune di Catanzaro.

I premi in palio saranno i gioielli realizzati dal Maestro Orafo Enzo Riverso: un pendente in argento e zirconi per il primo classificato, un portachiavi in argento per il secondo e un pendente in argento per il terzo.

Ospiti dell’ultima puntata l’assessore al turismo Alessandra Lobello e Domenico Tiriolo, Presidente Scuderia Ferrari Club Catanzaro.

Quella di domani sarà un’altra bella occasione per divertirsi e scoprire nuove curiosità sulla città di Catanzaro, un modo di incontrarsi virtualmente in questi particolari giorni di distanziamento sociale, per trascorrere un po’ di tempo in spensieratezza sfidando parenti e amici e testando la propria preparazione sulla città di Catanzaro.