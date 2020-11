Commissario sanità: decisione attesa per le prossime ore. Papabili Latella e Tronca

La nomina del nuovo commissario alla Sanità in Calabria, a quanto riferiscono fonti di governo, dovrebbe slittare rispetto al Consiglio dei ministri iniziato mezzanotte e chiamato, tra l’altro, a dare il via libera al nuovo scostamento di bilancio. La decisione, comunque, è attesa per le prossime ore. Si continua a fare il nome del commissario dell’Asp Luisa Latella, ma si torna a parlare anche di Paolo Tronca, ex commissario della Città metropolitana di Roma. I due nomi sono stati fatti, anche, stamattina nel Tg di Rai News 24.