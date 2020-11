Costanzo sui social: “Tenda pre triage abbandonata e ambulanze in attesa. Andate tutti a quel paese”

La denuncia come spesso avviene corre sui social. E questa volta è firmata Sergio Costanzo. Il consigliere comunale, attorno alle 17, ha postato sul suo profilo Facebook le immagini della tenda pre triage del Pugliese Ciaccio vuota, quasi in uno stato di abbandono. Il tutto corredato da un video girato da un utente che è riuscito ad entrare nella tenda proprio perchè non c’era nessuno. Come se non bastasse, pare, sempre dal post di Costanzo, che vi fossero almeno 4 ambulanze, con malati in attesa di entrare.

Il consigliere comunale di Catanzaro, dopo aver invocato l’intervento di sindaco e presidente di Regione, conclude con il più classico, e anche il “più educato” dice lui “andate a quel paese” (IL VIDEO)