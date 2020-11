Maltempo a Catanzaro: alberi sradicati e un po’ d’acqua sulle strade ma nessun danno a persona

Risoluzione di problemi legati alla pioggia e agli alberi caduti per le forti raffiche di vento. Sono questi gli interventi che nelle ultime ore i Vigili del Fuoco hanno dovuto compiere nel territorio di Catanzaro e zone limitrofe a causa del maltempo che si sta abbattendo in queste ore in Calabria Situazione al momento sotto controllo in quanto non si segnalano problemi a persone.

Le problematiche relative alla circolazione veicolare sono abbastanza limitate e sono conseguenza essenzialmente dell’allagamento in alcuni punti della sede stradale. Rami spezzati in particolare via Curtatone località Barone, a Sellia Marina e nel rione Corvo, intervento a cui si riferisce la foto in alto.

In questo caso i pompieri hanno proceduto al taglio di un albero che, dopo essere stato sradicato dal vento, impediva l’accesso a casa ai residenti di uno stabile di via Magenta.