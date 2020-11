Maltempo, allerta su tutta la fascia Ionica anche per domenica

Nuova allerta rossa da parte della Protezione civile per le aree gia’ colpite dal maltempo in Calabria. E’ stato emesso un nuovo bollettino meteo che interessa la regione anche per la giornata di domenica.

Fascia Ionica ancora sotto stretta osservazione

L’allerta rossa riguarda la fascia ionica delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, mentre per tutto il resto della Calabria l’attenzione sale a livello arancione. In tutte le zone sono previsti temporali di forte intensità, oltre alle raffiche di vento. Per questo, la Protezione civile raccomanda “di limitare l’utilizzo dell’automobile ai soli spostamenti necessari; prestare attenzione al verificarsi di potenziali situazioni di pericolo; evitare di soggiornare o permanere nei locali seminterrati o comunque al di sotto del manto stradale; prestare la massima attenzione al passaggio di impulvi o zone depresse in prossimita’ del reticolo idrografico nonche’ alla possibile caduta di rami o alberi anche in assenza di fenomeni; prestare attenzione a ulteriori annunci delle autorita’ diramati sia a livello locale che nazionale”