E’ “green” il nuovo modo di interpretare la figura professionale del parrucchiere, rivolta a trattamenti innovativi e prodotti che consentono di salvaguardare la salute dei capelli. L’uso delle piante consente di ottenere colorazioni naturali che non aggrediscono i capelli come avviene con le sostanze chimiche, ossigenandoli e migliorandone la struttura. Nel novembre 2010 Anna Gentile apre a Catanzaro la sua attività “Vanity hair by Pucci”, in via Umberto Zanotti Bianco n. 9, portando da subito l’innovazione del colore chimico ad olio senza ammoniaca. Dieci anni dopo decide di investire nella formazione e di diventare “parrucchiere green”.

“”Ho voluto sperimentare innanzitutto su di me i benefici delle erbe tintorie e, soltanto dopo averne testato direttamente la qualità e i benefici, li ho proposti alla mia clientela. Per questo sono sicura che si tratti di una piccola, ma importante rivoluzione, che interessa la salute dei capelli, ma non solo. Sono trattamenti benefici per coloro che hanno problemi di salute e affrontano terapie mediche, la loro chioma rinasce insieme alla speranza di rivedersi belle”, spiega Anna Gentile, che ha deciso di improntare la propria attività alla eco-compatibilità: “Dopo un anno di studi durante il lockdown, non senza difficoltà, ho ottenuto la qualifica di colorista vegetale – spiega Anna Gentile – puntando al benessere e alla salute dei clienti con trattamenti sostenibili e attenti alla salvaguardia dell’ambiente, con un consumo di plastica ridotto al minimo”.

Le piante utilizzate da Anna Gentile a marchio “Phitofilos professionale” sono certificate da enti accreditati, come Bio Eco Cosmesi Aiab e Ccert, che appongono il loro logo a seguito di numerose verifiche soprattutto sulla qualità delle materie prime. Salute, bellezza e salvaguardia ambientale camminano di pari passo, con il ricorso al naturale e al biologico. Grazie alla professionalità e alla capacità di Anna Gentile di stare al passo con i tempi e con le esigenze delle clienti, “Vanity hair by Pucci” è entrata a pieno titolo nell’era della cosmesi naturale ecobio.