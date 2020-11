A Villa Margherita piantati due alberi di melograno: ‘simbolo della dottrina sociale della Chiesa’

Due alberi di melograno che simboleggiano la dottrina sociale della Chiesa sono stati piantati questa mattina in villa Margherita.

Alla cerimonia, organizzata dalla Cisl Magna Graecia in collaborazione con l’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace ha partecipato, in rappresentanza del sindaco Abramo, l’assessore al Turismo Alessandra Lobello, che ha affiancato Marina Marino (Ust Cisl Magna Graecia) e monsi Pino Silvestre, che ha officiato la benedizioni dei due nuovi alberi portando anche i saluti del vescovo Vincenzo Bertolone.

L’evento si inserisce nella decima edizione del Festival della dottrina sociale della Chiesa, che quest’anno si è tenuto in 28 città italiane. Catanzaro è stata scelta per rappresentare la Calabria.

I due alberi sono stati piantati da personale della Verdidea, società che gestisce il verde pubblico per conto dell’amministrazione comunale.

“Il melograno è un simbolo ben preciso”, ha detto Marina Marino, “ha un frutto che contiene in sé tanti frutti, ma soprattutto è una pianta presente sin dall’inizio della storia dell’umanità, richiama la potenza della vita, è ben radicato nel terreno, le sue radici sono forti e la sua forza è sinonimo di tenacia nelle difficoltà. Il melograno offre riparo e i suoi frutti, dai chicchi numerosi e diversi, ci parlano di una ricchezza nella diversità”. Ringraziando il Comune e l’arcidiocesi, Marino ha spiegato il coinvolgimento della Cisl: “Abbiamo voluto partecipare attivamente cercando di coniugare il tema di quest’anno, che è “memoria del futuro”, nella realtà dei singoli territori con l’obiettivo di costruire comunità sempre più inclusive e attente. Per questo, qui in Calabria, abbiamo scelto lo slogan “Legalità, impresa e lavoro. La piantumazione dei melograni qui a Catanzaro vuole esprimere unità, sostegno, solidarietà e condivisione”, aspetti quanto mai essenziali in questo periodo di pandemia da Covid-19.

“Piantare questi alberi di melograno significa richiamare la nostra attenzione a quello che dice Papa Francesco nell’enciclica “Laudato si”, e cioè che la Terra è una casa comune”, ha affermato monsignor Silvestre prima della benedizione. “Quanto fatto oggi vuol dire dover recuperare l’iniziale armonia della Creazione, quella delle relazioni fra creato, Dio ed esseri umani. È un gesto che richiama gli uomini ad assumere le proprie responsabilità nella casa comune. E poi, sempre riallacciandomi al Santo Padre, e alla sua enciclica “Fratelli tutti”, dobbiamo ricordarci che siamo tutti fratelli non per un motivo sociologico, ma perché abbiamo tutti la stessa origine”.

Alessandra Lobello ha aggiunto: “La Cisl Magna Graecia e l’arcidiocesi hanno voluto unire tematiche molto importanti soprattutto in questo momento e in particolare nella nostra regione. Quando si parla di legalità, quando si parla di lavoro, che è ciò che manca in assoluto, quando si lede il diritto alla salute qui in Calabria, è sempre molto complicato pensare di poter reagire e andare avanti. Però messaggi come quelli lanciati oggi aiutano, indicano la strada, danno una direzione ai giovani, garantiscono speranza e fiducia nel futuro, nel poter fare meglio di quanto fatto finora. La semplice piantumazione di due alberi rafforza la voglia di riscatto – ha sottolineato l’assessore -, con consapevolezza e con l’apporto di tutti, assolutamente indispensabile in questo momento difficile in cui si avverte, oltre all’enorme peso della pandemia, un odio sociale che non risparmia nessuno accomunando tutto e tutti”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche Domenico Zannino (segretario generale Fnp pensionati Cisl-Magna Graecia), Daniele Gualtieri (Fai Cisl Magna Graecia), Emilio Verrengia (Fiba Cisl Magna Graecia), una delegazione di lavoratori e pensionati del sindacato, l’agronomo di Verdidea Walter Rottura.