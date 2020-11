Borrelli: ‘Al lavoro in Calabria, sostegno di Emergency’

“Stiamo collaborando con la Regione Calabria, come con tutte le altre Regioni, per dare un supporto e potenziare la capacita’ di risposta, anche con strutture provvisorie per l’assistenza alla popolazione e con strutture sanitarie”. L’ha affermato Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile nazionale, parlando coi giornalisti a Catanzaro, dove ha accompagnato il ministro Francesco Boccia che ha presieduto la Conferenza Stato-Regioni dalla sede della Regione Calabria. “In queste ore stiamo definendo dove realizzare le strutture provvisorie che sono state richieste dalla Regione e definiremo le modalita’ operative”. ha aggiunto Borrelli. “Avremo anche il coinvolgimento di Emergency, che e’ una delle organizzazioni di volontariato che abbiamo attivato come servizio nazionale della Protezione civile per darci un supporto qui in Calabria”. “Il supporto di Emergency in Calabria”, ha specificato il capo della Protezione civile nazionale, “riguardera’ la gestione delle strutture provvisorie e le altre esigenze che avremo come Protezione civile nazionale in accordo con la Protezione civile regionale”. Borrelli ha specificato che “in queste strutture si dara’ un’assistenza medica che permettera’ di decongestionare gli ospedali che sono in sovraffollamento per il Covid 19”. “Le attrezzature e il personale li metteremo a disposizione noi e la Regione in assoluta sinergia”, ha concluso il capo della Protezione civile. “Su questo e’ utile anche il contributo di Emergency”.