Abramo Customer Care, presentata un’istanza di concordato preventivo

Abramo Customer Care, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, ha presentato un’istanza di concordato preventivo in continuità nelle scorse settimane. Una decisione assunta con l’intento di preservare la continuità aziendale, quanto la regolare retribuzione degli oltre tremila dipendenti nel territorio calabrese. Lo afferma in una nota il vice presidente del consiglio della Regione Calabria Luca Morrone.

“Uno scenario di estrema incertezza per tanti lavoratori e le loro famiglie; il culmine di un insieme d’incertezze sul futuro che, a partire da gennaio scorso, hanno visto generare forti preoccupazioni. Una crisi aziendale esplosa ormai in tutta la sua gravità, ma dove al contempo stesso non è assolutamente possibile accettare che nulla venga fatto a sostegno di queste persone. Esprimendo – ha detto – loro vicinanza incondizionata e solidarietà profonda, in virtù del ruolo istituzionale che ricopro, mi attiverò affinché si vigili sulla buona riuscita del procedimento di concordato, interessando anche i deputati calabresi e nazionali di Fratelli d’Italia”.