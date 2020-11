Gli elettori di Tallini: Ha sempre svolto la sua attività politica alla luce del sole

Riceviamo e pubblichiamo

Rispetto agli ultimi accadimenti, che hanno visto il coinvolgimento di Domenico Tallini nell’inchiesta Farmabusiness, in qualità di suoi elettori, esprimiamo la nostra vicinanza a lui e alla sua famiglia. Tallini svolge attività politica sin da ragazzo ed ha sempre svolto la propria attività alla luce del sole, costruendo con la sua base un rapporto di grande fiducia, costruito solo e soltanto sulla stima e sulla serietà politica che ha dimostrato nel corso di anni.

Siamo certi, per tutti questi motivi, che non vi possa essere un collegamento tra Tallini e gruppi criminali lontani dal suo modo di agire e dai suoi elettori. Un elettorato fatto da persone comuni, professionisti, imprese e pensionati, che conoscono Tallini da decenni e non dubitano affatto della sua correttezza di uomo e di politico.Un politico attento e schietto, che non ha mai mancato di spendersi per la sua città e per la Calabria intera, e non si è mai sottratto al confronto.

Ed allora, a maggior ragione, non comprendiamo che senso avrebbe avuto servirsi del voto di gruppi mafiosi a fronte di un proprio elettorato pulito conquistato in decenni di attività politica. Pertanto, siamo sicuri che la magistratura giudicante acclarerà la totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati, restituendogli al più presto piena dignità all’uomo e al politico.

Una rappresentanza di suoi elettori