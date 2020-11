Via Stromboli, Ursino sollecita intervento del Comune a danno dei privati

“La situazione di via Stromboli, strada d’accesso al 118-Suem nel quartiere Lido, non è assolutamente adeguata all’importante servizio sanitario che viene ospitato al suo interno”.

Lo ha detto il consigliere comunale di Catanzaro da vivere Antonio Ursino. “La via, di proprietà privata, presenta un manto stradale completamente privo delle condizioni minime di decoro e sicurezza. Trattandosi di un percorso privato non ci sarebbe niente di strano se non fosse, come in questo caso, che da via Stromboli viene erogato un servizio pubblico. Più volte – ha sottolineato Ursino -, mi è stato segnalato il problema che sta provocando danni alle autoambulanze a causa delle voragini nell’asfalto. A questo punto – ha concluso -, chiedo all’amministrazione comunale di intervenire, a danno dei privati, per ripristinare il manto stradale consentendo alle ambulanze del 118 l’accesso e l’uscita in completa sicurezza”.