Coronavirus, sette nuovi casi nel comune di Cerva

Non è stata una comunicazione rassicurante quella che dalla Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro è giunta poche ore fa alla comunità cervese: sono altri sette i casi di positività all’agente patogeno Sars Cov-2.

A dare dettagliata informazione sulla diffusione del virus ai cittadini cervesi è il sindaco Fabrizio Rizzuti (foto) che, indicando i soggetti come già in quarantena e anche asintomatici, invita, ancora una volta, la cittadinanza a rispettare norme igieniche e di distanziamento sociale.