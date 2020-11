Girifalco, sulla panchina rossa pronta per l’inaugurazione un messaggio per Loredana

L’amministrazione comunale di Girifalco e l’Avis comunale di Girifalco inaugurano oggi una panchina rossa in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Arrivati sul posto , sulla panchina ancora coperta, il messaggio firmato la famiglia per Loredana Scalone barbaramente uccisa nelle scorse ore L’ennesimo. Sulla panchina c’è scritto Ti abbiamo amata e perduta. Non sarai dov’eri ma ovunque noi siamo. Vola in alto.