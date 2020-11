No violenza sulle donne, anche Santa Caterina si colora di arancione

In occasione del 25 novembre 2020, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Santa Caterina dello Ionio, sostenendo e sposando la causa dell’Associazione “Soroptimist International di Soverato”, illumina di colore arancio i luoghi che rappresentano le istituzioni.

La battaglia contro la violenza sulle donne è innanzitutto una battaglia culturale – commenta l’Assessore alla Cultura e al Turismo Federica Carnovale– volta a mutare lo sguardo verso la donna, di pensare, di rivolgersi alla donna, nella scrittura e nella forma verbale. Soprattutto in relazione agli uomini. Un modo ancora troppo spesso legato al pregiudizio e alla disuguale concezione dei due generi che alimenta, come un fiume sotterraneo, l’humus culturale e sociale in cui maturano ancora le tante, troppe forme di violenza.

Spetta a tutti noi dire NO, respingere apertamente gli atti di violenza o molestia, sostenere le vittime.

Per questo- continua l’Assessore Carnovale- seppur non potendo organizzare nulla in presenza, in questa giornata deve arrivare un segnale forte, fortissimo, inequivocabile anche dalle istituzioni, diretto a tutti, uomini e donne, e in particolare ai giovani.

Perché questa è una battaglia che va combattuta da tutti, tutti i giorni. Con fermezza.

Ora più che mai.