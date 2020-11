Sbloccato il turnover del personale sanitario e sociosanitario della Calabria

«Esprimo grande soddisfazione per la decisione di sbloccare il turnover del personale sanitario e sociosanitario della Calabria. Le nostre richieste sono state finalmente accolte».

Lo dichiara il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, in merito agli emendamenti al Decreto Calabria, approvati oggi dalla commissione Affari sociali della Camera, che autorizzano il reclutamento di nuovi medici, infermieri e operatori sanitari nelle strutture della regione.

«Si tratta – aggiunge Spirlì – di un primo segno di distensione in un campo che, in questi giorni, ci vede combattenti impegnati in prima linea per la tutela della salute della nostra gente di Calabria. La Giunta e io ci auguriamo che questo primo passo, figlio di costanti interlocuzioni con il Governo, sia foriero di ulteriori importanti decisioni in campo sanitario».

«Le colpe di molti – sottolinea ancora il presidente ff della Regione – non possono minare il diritto alla salute dei calabresi né le legittime aspettative di tutti quei professionisti della sanità che, pur avendo dedicato anni allo studio e alla preparazione, si trovano ignobilmente parcheggiati, mentre della loro professionalità c’è un gran bisogno. Continueremo a dialogare con tutti coloro i quali siano disponibili a farlo pur di rendere alla Calabria una sanità dignitosa e sorella delle migliori in Italia».