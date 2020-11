Una mostra online per aiutare il centro accoglienza del conventino S.Antonio

Una mostra online di artefatti e opere d’arte per sostenere centro accoglienza S.Antonio a Catanzaro. E’ l’iniziativa del Conventino che fa sapere che “per chi volesse partecipare le opere saranno raccolte presso i locali parrocchiali ed esposte sui nostri canali social. Si potrà devolvere un’offerta al nostro centro per ricevere in cambio gli articoli scelti”.