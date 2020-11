Anche il Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro ha aderito all’iniziativa “Orange the world”, promossa da “Soroptimist International Italia”, illuminando di arancione, colore simbolo di un futuro luminoso e senza violenza, la facciata della propria sede dove è presente una “Stanza tutta per sé”, realizzata – già nel 2018 – in collaborazione con il Soroptimist Club locale.

L’iniziativa, di carattere internazionale e nata sotto il patrocinio delle Nazioni Unite, è finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, ambito in cui l’Arma dei Carabinieri è quotidianamente in prima linea.

La stessa realizzazione della “Stanza tutta per sé” (dal titolo del celebre saggio dell’autrice britannica Virginia Wolf) luogo all’interno della caserma dove la vittima può essere ascoltata e sostenuta in un ambiente protetto e dedicato, per lenire e contenere il disagio e il trauma subito, è frutto di un accordo, siglato nel 2015 con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che ha portato, a oggi, alla realizzazione di 130 stanze il cui numero è ancora in crescita.