Nuova operazione di bonifica e pulizia in via Corrado Alvaro

Palazzo De Nobili ha programmato per domani, venerdì 26 novembre, l’ennesima operazione di pulizia e bonifica straordinaria di via Corrado Alvaro.

Lungo tutto il percorso della strada – fa sapere il Comune in una nota – che collega via Gioacchino da Fiore a via Turco, è stata infatti registrata la presenza di numerosi rifiuti abbandonati illecitamente. Nonostante i ripetuti inviti fatti alla cittadinanza per preservare il decoro e la tutela ambientale della strada, il Comune è obbligato a intervenire nuovamente per ripristinare le più civili condizioni di pulizia.

Proprio in via Corrado Alvaro il settore Igiene ambientale aveva disposto ed eseguito un’azione di bonifica la settimana scorsa. Ora, a distanza di pochi giorni, una nuova operazione. Il Comune provvederà il prima possibile a installare fototrappole in zona. Ai cittadini si rinnova la raccomandazione a segnalare abusi e conferimenti illeciti.