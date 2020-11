Stige, si torna in aula il 18 gennaio con il processo d’appello

La prima sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro presidente Loredana De Falco ha fissato per il 18 gennaio 2021. . nell’aula bunker di via Paglia a Catanzaro (ore 9.30) il processo d’appello, per quanto riguarda i riti abbreviati del procedimento legato all’operazione Stige oordinata dalla Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri contro la cosca di ‘ndragheta Farao-Marincola operante a Cirò Marina e nei paesi limitrofi. In primo grado il 25 settembre 2019 erano arrivate 66 condanne in rito abbreviato. Eccole

Francesco Aloe, 10 anni di reclusione;

Gaetano Aloe 13 anni e 4 mesi;

Giuseppina Aloe, 3 anni e 4 mesi;

Antonio Anania, 9 anni e 8 mesi ;

Ercole Anania, 13 anni e 2 mesi ;

Antonio Bartucca, 10 anni e 8 mesi ;

Francesco Basta 9 anni e 6 mesi ;

Moncef Blaich 5 anni ;

Martino Cariati, 15 anni e 4 mesi ;

Giovanni Caruso 3 anni ;

Vito Castellano 16 anni ;

Dino Celano, 5 anni;

Aldo Chimenti, 8 mesi (pena sospesa);

Angelo Cofone, 3 anni;

Morena Cola 10 mesi (pena sospesa);

Francesco Crugliano 1 anno e 6 mesi (pena sospesa);

Gennaro Crugliano 8 anni e 4 mesi;

Leonardo Crugliano 20 anni;

Mirco Crugliano, 8 anni e 8 mesi;

Adolfo D’Ambrosio 4 anni;

Antonio De Luca, 5 anni e 5 mesi;

Francesco Farao 4 anni e 8 mesi;

Vittorio di Giuseppe Farao, 8 anni;

Vittorio di Silvio Farao, 20 anni;

Alessandro Gabin 5 anni;

Donato Gangale 9 anni e 4 mesi;

Giuseppe Giglio 18 anni e 12 mila euro di multa;

Salvatore Giglio 20 anni;

Franco Gigliotti 10 anni;

Nino Greco 5 anni e 8 mesi;

Giuseppe Guarino, 1 anno e 6 mesi;

Mario Lavorato 10 anni e 8 mesi;

Aldo Marincola 8 anni;

Cataldo Marincola, 20 anni;

Vincenzo Marino 2 anni;

Salvatore Morrone 20 anni;

Carmine Muto, 7 anni;

Luigi Muto 19 anni e 4 mesi;

Santino Muto 7 anni e 8 mesi;

Basilio Paletta, 12 anni e 10 mesi;

Domenico Palmieri 8 anni;

Rosario Placido 1 anno e 4 mesi;

Fabio Potenza 9 anni e 4 mesi;

Carmela Roberta Putrino 15 anni e 4 mesi;

Eugenio Quattromani 10 anni;

Luigi Rizzo 9 anni e 4 mesi;

Salvatore Rizzo 13 anni e 4 mesi;

Domenico Rocca 8 anni;

Francesco Russo 8 anni;

Francesco Salvatore 15 anni e 6 mesi;

Vincenzo Santoro 17 anni e 8 mesi;

Giuseppe Sestito 20 anni;

Nevio Siciliani 8 anni;

Roberto Siciliani 8 anni;

Carmine Siena 11 anni e 4 mesi;

Palmiro Salvatore Siena 11 anni e 4 mesi;

Giovanni Spadafora 12 anni;

Giuseppe Spagnolo 20 anni;

Antonio Squillace 1 anno e 4 mesi (pena sospesa);

Francesco Tallarico 20 anni;

Ludovico Tallarico 8 anni;

Luigi Tasso 3 anni e 4 mesi e 34mila euro di multa;

Carolina Terlizzi 1 anno, 9 mesi e 10 giorni (pena sospesa);

Bruno Tucci 3 anni e 8 mesi;

Annamaria Veltri 1 anno e 4 mesi (pena sospesa);

Vincenzo Zampelli 3 anni e 8 mesi;

Sono stati assolti per singoli reati a loro ascritti Amodio Caputo, Luigi Cerrelli, Antonio De Luca, Vincenzo Gangale, Luigi Tasso, Annibale Russo, Alessandro Albano, Domenico Alessio, Domenico Bonifazio, Agostino Canino, Giuseppe Sprovieri, Giancarlo Fuscaldo, Francesco Zito, Giuseppe Cusato, Domenico Squillacioti, Andrea Villirillo, Roberto Corbo, Francesco Aloe, Gaetano Aloe, Giuseppe Spagnolo, Franco Gigliotti, Maria Francesca Gigliotti, Leonardo Crugliano, Gilda Cardamone, Angelo Donnici, Menotti Federico, Vincenzo Santoro, Giuseppe Giglio, Eugenio Quattromani, Antonella Rocca, Domenico Rocca, Francesco Rocca, Luigi Caputo, Domenico Cerrelli, Domenica Cerrelli, Maria Mastroianni, Angelina Novello, Lucia Aloe, Martino Cariati, Elena Malena, Fedele Longobucco, Antonio Anania, Antonio Esposito, Carmine Siena, Palmiro Salvatore Siena, Luigi Rizzo, Giuseppe Sestito, Vito Castellano, Vittorio Farao classe ’78, Francesco Basta, Vito Castellano, Mario Lavorato, Annamaria Veltri, Maria Aiello, Domenico Squillacioti, Antonio De Luca, Giuseppe Maggio, Giuseppe Guarino, Carmine Muto, Luigi Muto, Santino Muto, Rosario Placido, Annamaria Veltri, Rocco Villirillo, Francesca Perri, Giuseppe Pizzimenti, Nicola Flotta, Francesco Tallarico, Teresa Clarà.