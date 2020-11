Longo è il nuovo commissario della sanità calabrese

Il prefetto Guido Nicolò Longo sarà, a quanto si apprende, il nuovo commissario alla sanità in Calabria. E’ in corso il Consiglio dei ministri per la nomina.

“Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalita’”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il curriculum: sessantasette anni catanese una laurea in Giurisprudenza, Longo accede, nel 1978, alla carriera di Funzionario di Pubblica Sicurezza.

L’anno successivo gli viene attribuito il premio ”Luigi Calabresi” quale migliore allievo della Scuola Superiore di Polizia.

Nei mesi viene assegnato alla Questura di Reggio Calabria con l’incarico di dirigere una Sezione della locale Squadra Mobile , successivamente, sempre della locale Squadra Mobile, ricopre l’incarico di Dirigente della Sezione Omicidi, coordinando importantissime operazioni di rilievo internazionale.

In tempi più recenti tra il 2017 e il 2018 è prefetto di Vibo Valentia.