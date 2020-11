Covid 19, prima vittima a Belcastro

Prima vittima per Covid-19 anche a Belcastro.

Teresa Mazzei un’anziana signora del paese presilano, ospite di una casa di riposo di un paese limitrofo, è morta in totale solitudine come accade a chi si ammala in tempi di pandemia, lontana da affetti, lontana da sguardi amici.

Chi l’ha conosciuta parla di una donna sempre sorridente, sempre gentile, sempre impegnata, punto di riferimento imprescindibile per gli amati figli.

Anche Belcastro ricorderà la pandemia e non per sentito dire.