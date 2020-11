Operazione di bonifica e pulizia straordinaria in via Corrado Alvaro

Una squadra della Sieco ha eseguito in giornata un’operazione di bonifica e pulizia straordinaria di via Corrado Alvaro. L’azione, già programmata dal settore Igiene ambientale di Palazzo De Nobili, è stata la seconda di questo genere nel giro di una settimana.

Gli addetti della società che gestisce la raccolta differenziata in città hanno dunque provveduto a raccogliere, per l’ennesima volta, un grosso quantitativo di rifiuti conferiti illecitamente in via Alvaro, dove saranno a breve installate le foto-trappole.

L’amministrazione rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare eventuali trasgressori dell’ordinanza comunale in vigore in materia di rifiuti e la presenza di discariche abusive a cielo aperto.