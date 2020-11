“Il Comune di Catanzaro è uno tra i pochi enti che ha sottoscritto il contratto decentrato dei dipendenti 2020 entro la fine dello stesso anno di riferimento. Un risultato che dimostra l’attenzione continua e costante che l’amministrazione, guidata dal sindaco Sergio Abramo, da anni riserva nel dare risposte alle esigenze del personale e nel migliorare l’efficienza della macchina burocratica”.

Lo afferma l’assessore al personale Danilo Russo commentando la sigla del contratto da parte del dirigente del settore, Antonino Ferraiolo, e i rappresentanti delle parti sindacali a seguito della formalizzazione dell’intesa varata dalla giunta.

“Il Comune di Catanzaro è pienamente in regola con le attività gestionali – continua Russo – e gli adempimenti ordinari nonostante le tante difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Il confronto positivo, portato avanti dalla componente pubblica e le organizzazioni sindacali, è culminato nella definizione di un accordo che tutela le professionalità dell’ente, ponendo degli obiettivi precisi anche per rendere più funzionale la macchina comunale. Tutte le parti coinvolte hanno, dunque, collaborato con impegno e responsabilità per raggiungere un obiettivo importante, andando incontro ai bisogni dei dipendenti che intendo ringraziare per il prezioso lavoro profuso, anche in questo momento difficile, nell’assicurare i servizi in favore dei cittadini”.