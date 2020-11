“Storie di ordinaria ingiustizia”, ex assessore di Parma regala un libro a Tallini

Giovanni Paolo Bernini, ex assessore di Parma di Forza Italia, annuncia l’intenzione di regalare il suo libro ‘Storie di ordinaria ingiustizia’ al collega azzurro Domenico Tallini, presidente del consiglio regionale della Calabria, arrestato la scorsa settimana.

“Un piccolo dono per condividere insieme un momento di amarezza e sconcerto che ho già vissuto”, dice Bernini, che è stato imputato nel processo di ‘Ndrangheta ‘Aemilia’ in Emilia-Romagna: accusato inizialmente di concorso esterno in associazione mafiosa e poi di voto di scambio politico-mafioso, è stato prosciolto in via definitiva con la dichiarazione di prescrizione del reato di corruzione elettorale ‘semplice’. Ha scritto un libro-denuncia, dove si dice vittima di “malagiustizia politica”

“Anche se non lo conosco personalmente – dice ora Bernini parlando di Tallini – è come fosse mio fratello perchè nei suoi confronti sono state rivolte le medesime accuse da me subite.

Gli auguro di uscire completamente scagionato dall’inchiesta.

Malgrado la situazione, bisogna sempre credere nella giustizia poichè quando si è innocente la verità emerge sempre”.