A Cerva campagna screening contro il Covid 19

L’ Amministrazione comunale di Cerva , primo cittadino Fabrizio Rizzuti, ha promosso per oggi una campagna screening contro il covid 19.

L’iniziativa è promossa in sinergia con la Croce rossa italiana di Crotone con possibilità di fare almeno ottanta tamponi : una sola prenotazione per nucleo familiare e priorità ai titolari di esercizi pubblici.

Nel caso in cui i tamponi non dovesse bastare per soddisfare richieste, il Comune ha predisposto, anche per asserita volontà del vice sindaco Jessica Scalzi, una seconda giornata di prevenzione. Dopo diversi casi di positività in paese, obiettivo è quello di ridurre il rischio di contagio e monitorarne la diffusione tra la popolazione cervese.