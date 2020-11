L’Italia chiamò, gli italiani chiamano. In piazza la manifestazione di un collettivo di associazioni

“L’Italia chiamò”. Finisce così una delle strofe dell’inno nazionale. Anche se oggi sono gli italiani a chiamare. In piazza Prefettura alle 10 un collettivo di associazioni si è riunito stamattina per manifestare, in maniera pacifica, il malcontento e la paura per la situazione in atto creata dalla pandemia. La manifestazione è iniziata con il suono di una tromba che ha scandito le note dell’inno di Mameli. Oltre alle associazioni di categoria in piazza anche la società civile riunita in aggregazioni culturali.