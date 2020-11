Longo: “In Calabria con cuore e background professionale”

“Vado in Calabria per cercare di dare qualcosa di concreto al popolo calabrese, perche’ ci vado con il cuore oltre che con il background professionale che mi porto dietro“. E’ quanto dichiarato dal nuovo commissario alla sanita’ calabrese, il prefetto Guido Niccolò Longo, intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione Titolo V, condotta da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, il venerdi’ sera su Rai3. La prima cosa da fare? “Devo vedere un po’ la situazione in modo reale, si dicono e scrivono tante cose, pero’ le cose poi bisogna guardarle e valutarle direttamente”, ha aggiunto il neo commissario Longo che si e’ definito ‘uomo delle Istituzioni’: “quando il Governo chiama ho sempre risposto, tra l’altro non ho mai avuto incarichi facili“, ha concluso.