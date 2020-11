Pentone, cinque saturimetri per la comunità

Cinque saturimetri da oggi saranno in dotazione del Comune di Pentone per meglio fronteggiare i contagi da Covid-19.

Se la nuova strumentazione è già a disposizione della popolazione, il merito è da ascrivere al Rotary di Cropani che ha interpretato un’istanza dell’utenza del luogo.

“Un sincero ringraziamento non solo da parte mia, ma di tutta la comunità al Rotary e in particolare a Gina Tallerico per questa importante iniziativa. Cinque saturi metri sono utilissimi in tempi di pandemia. Una bella collaborazione con Il Rotary: spero possa continuare”, ha asserito il primo cittadino di Pentone Vincenzo Marino, precisando che “è stata interpretata anche l’indicazione dei medici di famiglia che hanno contezza dell’importanza dei saturi- metri nella diagnosi dell’infezione Sars Cov-2.”

Pentone non si limita a osservare le curve epidemiologiche della pandemia, ma opera scelte in funzione del bene comune.