Riapertura delle scuole, oggi il sindaco incontra i genitori

Abramo accoglie l’istanza dell’associazione Genitori in Rete e del Movimento la

Forza Siamo noi, fissando un appuntamento nel pomeriggio di oggi presso il Palazzo della Provincia di Catanzaro. All’incontro, fissato per le ore 16.30, prenderà parte, oltre al sindaco/presidente dell’ente intermedio, Sergio Abramo, una delegazione di rappresentanti delle due associazioni. Aprire le scuole ma in sicurezza è la richiesta principale dei genitori che attraverso delle missive inviate alle più alte cariche delle Istituzioni, nazionali e locali, hanno redatto proposte concrete per evitare continue chiusure degli istituti scolastici in tutta la Calabria.

“Vogliamo un confronto per segnalare le istanze sulle criticità riscontrate dalle famiglie – afferma la Delegata per le Questioni Territoriali di Genitori in Rete Alessia Arena – e per fare proposte concrete perché la riapertura possa avvenire in sicurezza e che si crei un modello virtuoso che

consenta che non ci siano continue chiusure. L’approccio alla scuola deve esser quello di un diritto e un servizio da preservare in sicurezza e non quello di un problema. Dal Movimento La Forza Siamo Noi, la delegata Emanuela Neri aggiunge: “Inoltre chiediamo che ci sia raccordo fra i

sindaci della provincia affinché la scuola riprenda in maniera omogenea sul territorio, soprattutto alla luce del fatto che la Calabria da ieri è passata in zona arancione”. Dal “Coordinamento Calabria” di Genitori in Rete la delegata Silvia Crispino conclude: “Sono molte le testimonianze raccolte e vogliamo fare sentire la voce degli studenti e delle famiglie che vogliono un rientro a scuola in sicurezza, con rassicurazioni sulle nuove procedure sanitarie che saranno messe in campo, affinchè ci sia serenità nella ripresa delle attività scolastiche”.