Sindacato Coisp: ‘Guido Longo saprà tutelare i calabresi nel loro diritto alla sanità’

“La segreteria regionale Coisp Calabria vuole complimentarsi con il prefetto e dirigente generale della Polizia di stato Guido Longo, per l’importante nomina ricevuta dal governo, che gli affida un compito molto gravoso e delicato, visto anche gli scarsi risultati ottenuti dai suoi predecessori ed il danno non solo d’ immagine subito da tutto il popolo calabrese. Siamo sicuri che la sua esperienza

professionale nella Polizia di Stato dove si è distinto anche sul campo per spiccate capacità operative che hanno assicurato latitanti di primo ordine alla giustizia sarà molto utile per riorganizzare la sanità calabrese che come è noto dalle recenti inchieste giornaliste non naviga di certo in belle acque. Nel salutarla ci sentiamo in dovere di dirle ”i calabresi hanno bisogno oggi come non mai di una sanità efficiente e funzionale vista anche l’emergenza epidemiologica in corso,e siamo certi che lei saprà ben rappresentarli e tutelarli con la fermezza ed autorevolezza che la caratterizza” . Così in una nota la segreteria regionale del sindacato Coisp.