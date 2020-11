Bando dirigenza sanitaria, l’Asp querela Di Lieto di Codacons

Con riferimento alle recenti illazioni delle quali si e’ avuto notizia a mezzo stampa formulate da parte del dottor Di Lieto della Codacons in relazione al recente bando adottato in azienda per il reperimento a tempo determinato di una figura professionale appartenente alla dirigenza sanitaria non medica la Asp di Catanzaro precisa quanto segue:

l’azienda ha bandito un regolare avviso al fine di reperire una figura di supporto alla direzione del dipartimento di Prevenzione, gravato in questa particolare fase pandemica oltre che dell’ordinaria attivita’ istituzionale anche dagli importanti e crescenti gravosi impegni legati al contrasto dell’emergenza covid, piu’ volte richiesta dallo stesso, gia’ a far data dal 20 luglio 2020.

questa azienda, dallo scorzo mese di marzo, ha avviato procedure per l’assunzione di n. 151 medici e n. 183 infermieri, di cui una parte gia’ in servizio. ulteriori assunzioni riguardano professionalita’ sanitarie e tecniche sia per garantire i lea che, specificatamente, per il contrasto alla pandemia. Si citano, da ultimo, a solo titolo di esempio, sessantaquattro infermieri destinati ai plessi scolastici dell’intero territorio provinciale e le oltre 90 professionalita’ mediche previsti nei bandi dinamici.

E’ pertanto, quantomeno singolare che il dott. Di Lieto accusi la Asp di intervenire, dopo aver assicurato prioritariamente la copertura dei servizi medici ed infermieristici di prima linea, anche a supporto del dipartimento di Prevenzione con la ricerca di una figura professionale immediatamente spendibile “sul campo”, da reperire a mezzo di regolare avviso pubblico e valutazione per titoli e colloquio da espletare da qualificata commissione di concorso. Avviso peraltro aperto all’intero territorio nazionale.

Per le ragioni di cui sopra, e a tutela della immagine ed onorabilita’ dell’azienda e della commissione prefettizia si preannuncia altresi’ la imminente presentazione di querela nei confronti del dottor Di Lieto, gia’ in avanzato corso di predisposizione da parte dei competenti uffici aziendali.