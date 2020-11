Consiglio, approvata variazione bilancio per sostegno economico ai cittadini

Il Consiglio comunale, presieduto da Marco Polimeni, ha approvato i tre punti inseriti all’ordine del giorno. In avvio dei lavori i consiglieri hanno osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del sindacalista Tonino Bevacqua, storico esponente della Cisl cittadina e calabrese; Annibale Battaglia, conosciuto e apprezzato medico di base catanzarese stroncato dal Covid; di Loredana Scalone, vittima di “femminicidio” nello stesso giorno in cui si commemorava la giornata contro la violenza sulle donne.

Dopo il via libera ai verbali delle sedute precedenti, l’aula ha dunque provveduto ad approvare all’unanimità la sostituzione nella commissione Pari opportunità le dimissionarie Antonietta Comes e Amanda Lamberti con Vittoria L’Arocca e Manuela Quattromani.

Il sindaco Sergio Abramo, nella sua qualità di assessore al Bilancio, ha relazionato sulla variazione legata all’inscrizione al Bilancio comunale di fondi governativi per il sostegno economico nei confronti di cittadini provati dalla crisi causata dall’emergenza Covid. La delibera è passata con 17 voti a favore e 5 astensioni insieme a due emendamenti varati a maggioranza su proposta, uno dei consiglieri Gallo e Ursino, l’altro del consigliere Renda.