Last Generation, la Procura chiede 30 condanne

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha avanzato 30 richieste di condanne per il processo con rito abbreviato scaturito dall’indagine “Last Generation” che ha portato alla luce una presunta organizzazione criminale che avrebbe il “monopolio” dello spaccio delle sostanze stupefacenti nel Soveratese.

LE RICHIESTE DI CONDANNE DELLA PROCURA

Vincenzo Aloi ,’ 94: difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Vincenzo Cicino: 20 anni e 160mila euro di multa;

Raffaele Campagna, ’68, difeso dall’avvocato Carmine Curatolo : 20 anni e 160 mila euro;

Giuseppe Notaro, difeso dall’avvocato Gregorio Viscomi: 20 anni e 160mila;

Marco Ciano, 1986, difeso dall’avvocato Sergio Callipari: 3 anni e 10mila;

Agazio Geracitano, ’99, difeso da Vincenzo Cicino: 12 anni e 90mila;

Ozan Kanat, ’95, difeso da Marinella Chiarella: 8 anni e 60mila euro di multa

Michael Leoci, ’95, difeso dall’avvocato Alessandro Salonia: 8 anni e 60mila euro;

Mauro Masciari, ’94, difeso da Salvatore Staiano: 8 anni e 60mila euro;

Antonio Francesco Pittelli, ’98, difeso d’ufficio dall’avvocato Massimo Scuteri: 4 anni e 20mila euro

Pietro Procopio, ’88, difeso dall’avvocato Antonello Talerico: 18 anni e 120 mila euro

Andrea Lucio Rizzo, 1994: difeso dall’avvocato Gregorio Viscomi: 12 anni e 90 mila;

Giulio Moreno Rizzo, 1982: difeso dall’avvocato Gregorio Viscomi: 20 anni e 160mila euro

Ettore Rositani 1987, difeso da Salvatore Staiano: 6 anni e 60mila euro;

Davide Stumpo, 95, difeso da Massimo Scuteri: 4 anni e 20mila

Teklehaimanot Tsegay 86, difeso dagli avvocati Stefano Gallelli e Federico Magnante: 6 anni e 60mila euro.

IL VIDEO DEI 24 ARRESTI

Paola Vaccaro, ’93: difeso dagli avvocati Vincenzo Varano e Domenico Pietragalla: 2 anni e 60mila euro;

Marco Verdiglione ’75, difeso dall’avvocato Vincenzo Cicino: 2 anni e 6 mila euro

Angelo Gagliardi, ’95: difeso dall’avvocato Vincenzo Cicino: 2 anni e 6 mila euro

Italo Salines ’75, difeso dall’avvocato Vincenzo Cicino: 2 anni e 6 mila euro

Giuseppe Strati, 1993, difeso dall’avvocato Armodio Migali: 2 anni e 6mila euro

Fabrizio Bensi, 2000, difeso d’ufficio dall’avvocato Massimo Scuteri: 2 anni e 6mila euro

Antonio Bressi 1986, difeso dall’avvocato Salvatore Staiano e Sergio Calipari: 12 anni e 150mila euro

Francesco Galati, 1977 , difeso dall’avvocato Vincenzo Cicino: 8 anni e 90mila euro

Antonio Grande 1974, difeso dall’avvocato Salvatore Staiano: 6 anni e 60mila euro

Vincenzo Longo, 1989, difeso dall’avvocato Sergio Calipari: 4 anni e 15mila euro

Leonida Montagna 1969, difeso dall’avvocato Sergio Calipari: 4 anni e 6mesi e 15 mila euro;

Romano Ponzo, 1971, difeso dall’avvocato Luana Lacava: 6 anni e 9 mesi e 60milaeuro

Orlando Giacomo Screnci, 1967, difeso dall’avvocato Alessandro Guerriero: 9 anni e 90mila euro;

Annalisa Tortorelli, 1981, difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Sergio Callipari: 12 anni e 150mila

Moreno Tortorelli 1974, difeso dall’avvocato Salvatore Staiano: 6 anni e 6 mesi e 90 mila euro