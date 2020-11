Taverna, autorizzata bonifica discarica Torrazzo

Dai propositi ai fatti: la bonifica della discarica di Torrazzo non è più un desiderio irrealizzabile. L’intervento del settore ambientale è stato inserito nel Piano nazionale per il Sud. Il primo cittadino Sebastiano Tarantino parla di “lavori per un importo di circa due milioni di euro” aggiungendo che si tratta di “un importante risultato per il Comune di Taverna.”

Il progetto ha sortito esito favorevole da parte della Regione Calabria, dipartimento ambiente e inserito nel Piano nazionale per il sud: ora gara d’appalto e aggiudicazione lavori. Taverna ripensa la sua discarica, immaginando spazi nuovi e lontani da agenti inquinanti.